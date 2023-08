Młody talent na aucie. Oni wyciągną do niego rękę?

W Lesznie mają słabość do Australijczyków. Szukają nowego Leigh Adamsa, ale próby z Brady'm Kurtzem i Jaimonem Lidseyem nie wypaliły. Pierwszy pożegnał się z Fogo Unią już kilka lat temu, ten drugi zrobi to po obecnym sezonie. W przeciwieństwie do Kurtza - przynajmniej na razie - pozostanie w PGE Ekstralidze.



Lidsey odchodzi z Fogo Unii

24-letni żużlowiec trafił do leszczyńskiego klubu przed sezonem 2018. Najpierw poznawał polską ligę, startując w barwach Kolejarza Rawicz. Na stałe do podstawowego składu Unii przedostał się w 2020 roku. Zastąpił wtedy Kurtza, który przenosił się do Orła Łódź (obecnie jeździ dla ROW-u Rybnik).



I to właśnie sezon 2020 był najlepszym w ekstraligowej karierze Lidseya (średnia biegowa 1,787). Kolejne lata były już słabsze, w tym roku Australijczyk też szału nie robi. Jest sklasyfikowany na 26. miejscu w całej lidze (średnia 1,628).

Wstydliwa statystyka. To miało być złote dziecko



- Decyzja została już podjęta, ale wszyscy muszą poczekać do listopada na ogłoszenie jej. Spędziłem sześć fantastycznych lat w Lesznie, zaczynałem tutaj swoją karierę. Czasami zmiany są potrzebne, mam nadzieję, że to dobra decyzja. Jestem pewien, że tu niedługo wrócę - powiedział Lidsey w rozmowie z Radiem Elka.

Lidsey przenosi się do GKM-u Grudziądz

Już w poprzedni czwartek informowaliśmy, że zawodnik z Antypodów jest brany pod uwagę przez działaczy z Grudziądza. Lidsey w GKM-ie ma dołączyć do dwóch swoich rodaków: Max Fricke'a i Jasona Doyle'a (przeniesie się do GKM-u z Wilków Krosno). Limit krajowych seniorów wypełnią: Wadim Tarasienko oraz Kacper Pludra (U24). Grudziądzanie zakończyli już sezon. Czwarty rok z rzędu zajęli w PGE Ekstralidze siódme miejsce.



Rozczarowany odejściem Lidseya z Unii będzie były prezes klubu - Rufin Sokołowski, który w rozmowie z naszym portalem mówił, że on na miejscu działaczy z Leszna zostawiłby Australijczyka w zespole. Australijska kolonia w Unii się kurczy. Za rok jedynym "Kangurem" będzie powracający z wypożyczenia Keynan Rew.

Jaimon Lidsey. / Łukasz Trzeszczkowski / Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

