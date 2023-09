Młody sportowiec najadł się strachu. „Było słychać wycie dzikich zwierząt”

Nuda i wakacje u Wiktora Lamparta oraz Bożeny Cisło nie idą ze sobą w parze . Jeden z najbardziej rozpoznawalnych duetów w polskim motosporcie lubi poszaleć i kiedy tylko znajdzie trochę wolnego czasu, to Instagram zalewany jest fotkami z ich wspólnych wypraw. Ostatnio żużlowiec oraz youtuberka postanowili wybrać się w góry, gdzie nie tylko odwiedzili luksusowy hotel SPA, ale także zdecydowali się na zdobycie Krywania, który budzi respekt u wielu turystów odwiedzających kraj naszych południowych sąsiadów.

- Mniej więcej od roku 1793 Krywań uważany był za najwyższy szczyt tatrzański. Dokładnych pomiarów kartograficznych wówczas jeszcze nie przeprowadzono, a potęga i wyniosłość szczytu, zwłaszcza od południa, zdawały się potwierdzać tezę, że jest to szczyt w całych Tatrach najwyższy. Dopiero pomiary w latach 40-tych XIX wieku potwierdziły, że pierwszeństwo co do wysokości dzierży w Tatrach szczyt Gerlacha - czytamy o górze na stronie muzeumtatrzanskie.pl.