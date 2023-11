Młody Polak spowodował upadek. To koniec kariery

Nielsen w mediach społecznościowych zamieścił posta, z którego jasno wynika jaką podjął decyzję odnośnie do swojej przyszłości. - Sezon dobrze się dla mnie rozpoczął, ale potem miałem wypadek w Polsce. Przez kilka minut nie czułem nóg. Długa i trudna rehabilitacja, która spowodowała wiele przemyśleń na temat kariery. Celem był powrót do ścigania. Walczyłem o to kilka miesięcy. To była dla mnie trudna decyzja, ale jest wiele powodów, dla których kończę z żużlem. Upadki to jeden z nich, ale żużel staje się też coraz droższym sportem. Trudno mi było zgromadzić środki odpowiednie do tego, by móc stawać się coraz lepszym - napisał młody zawodnik.