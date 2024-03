Młody Polak robi furorę w Niemczech. Widzą w nim wielką gwiazdę

Hyjek to Polak startujący na niemieckiej licencji, więc z jego sukcesów w przyszłości mogą się cieszyć oba te kraje. Patrick już jest doceniany w swoim regionie zamieszkania. Rok temu otrzymał prestiżową nagrodę. Został wybrany młodym sportowcem roku ADAC (niemiecki automobilklub) landu Saksonia. Hyjek wcześniej został mistrzem Niemiec w klasie 250 cc i z pewnością tym mocno przybliżył się do otrzymania takiego wyróżnienia. Startował również w SGP 3, ale akurat tam bez większych sukcesów . Po przesiadce na dorosłe motocykle Patrick jednak ma przed sobą wiele lat kariery i sporo czasu na sukcesy.

Czekają na kolejne talenty, bo za chwilę mogą nie mieć zawodników

Tym samym teraz to Patrick Hyjek wyrasta na czołowego juniora w Niemczech. Oczywiście to bardzo młody chłopak, od którego absolutnie jeszcze niczego nie można wymagać. Wydaje się jednak, że trafił na dobry moment do ataku na światową czołówkę młodzieżowców. Wielu tych najlepszych przeszło do grona seniorów, a w samych Niemczech konkurencja nie jest zbyt duża, o ile w ogóle jest. Hyjek kilkoma dobrymi występami może zwrócić na siebie uwagę w krajach innych niż ten, w którym najczęściej startuje.