Młody Polak robi furorę. Boniek już ogłasza. "Będzie mistrzem świata"

Wojciech Kulak

Oprac.: Wojciech Kulak

Piłkarscy kibice żyją obecnie najważniejszymi meczami tegorocznego mundialu. O kończącej się powoli imprezie za oceanem bardzo często wypowiada się choćby Zbigniew Boniek. Legendarny gracz we wtorkowe popołudnie postanowił jednak zrobić wyjątek. Na profilu byłego prezesa PZPN pojawił się krótki wpis dotyczący jednego z utalentowanych Polaków. "Mądry chłopak, kiedyś będzie mistrzem świata" - ogłosił z dumą popularny "ZiBi".

Zbigniew Boniek w płaszczu i niebieskim szaliku stoi na trybunach za szklaną barierką, trzyma okulary
Zbigniew BoniekAndrzej IwańczukEast News

Wspomniane wyżej słowa dotyczyły prężnie rozwijającego swoją karierę Maksymiliana Pawełczaka. Obecnie bezapelacyjnym królem żużla jest Bartosz Zmarzlik, ale to właśnie młody zawodnik ma przejąć po nim schedę w ciągu kilku najbliższych lat. Wychowanek Polonii ma już zresztą na koncie mnóstwo juniorskich sukcesów. W zeszłym sezonie został młodzieżowym wicemistrzem kraju. Jeszcze wcześniej sięgnął po złoto w SGP3, czyli globalnym czempionacie w klasie 250cc.

Jakby tego było mało, nastolatek zachwyca już wśród seniorów. Jego Abramczyk Polonia zmierza po awans do PGE Ekstraligi, a sam Maksymilian Pawełczak plasuje się w gronie dziesięciu najskuteczniejszych zawodników Metalkas 2. Ekstraligi. Za nim w zestawieniu znajdziemy między innymi Jasona Doyle'a, czyli seniorskiego mistrza świata 2017. Nastolatek zresztą imponuje kibicom nie tylko świetną postawą na torze. Jest on także szalenie dojrzały, co pokazał niedawny wywiad z dla "po-bandzie.com.pl".

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Żużel. Zbigniew Boniek nie ma wątpliwości. To ten Polak będzie kiedyś mistrzem świata

"Czy jestem gotowy na PGE Ekstraligę? Na pewno nie mogę się doczekać, żeby to sprawdzić" - oznajmił choćby. "Chciałbym zrobić jakieś studia. Nie wiem czy po maturze, czy po jakimś czasie zaocznie, ale chciałbym je mieć skończone i na tym dopiero edukację zakończyć. Dobrze byłoby ten papier mieć" - dodał w odpowiedzi na inne pytanie. Słowa te dotarły do samego Zbigniewa Bońka. Ten zacytował wpis Bartosza Rabendy i podzielił się z kibicami odważnym wyznaniem.

"Mądry chłopak, kiedyś będzie mistrzem świata" - zawyrokował. Jeżeli rzeczywiście w przyszłości spełnią się słowa legendarnego piłkarza, to będzie on miał świetną pamiątkę, że przewidział sukces Bydgoszczanina w momencie, gdy ten dopiero zaczynał poważną karierę. Na razie przed młodym żużlowcem wciąż daleka droga. Kibice ściskają za niego kciuki przede wszystkim w SGP2, czyli globalnym czempionacie juniorów. Pierwszy z trzech turniejów ukończył na siódmej lokacie.

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Mężczyzna w średnim wieku w jasnym golfie i ciemnym płaszczu stoi w otoczeniu ludzi na trybunach, wokół skupieni widzowie.
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