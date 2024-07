Młody gwiazdor zaskoczył mistrza świata. Nikt na to nie liczył

- Nie spodziewałem się, że Francis Gust pojedzie na tak wysokim poziomie. Wiedziałem, że zapunktuje, ale liczyłem na jego 4-5 punktów. Może w porywach 6. 9 i dwa bonusy? Nie liczyłem nawet na to przed zawodami. To świetnie, że pokazał się z tak dobrej strony. Widać, że jak ma dobry sprzęt podstawiony, to potrafi jechać, widać efekty. Startował na silnikach Daniela Bewley’a i to zaprocentowało, choć i tak byłem w szoku - skomentował postawę młodszego kolegi Artiom Łaguta.

