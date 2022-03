Wiktor Lampart, mimo młodego wieku, należy do największych ulubieńców kibiców Motoru Lublin. Trudno żeby było inaczej, wszak na całym świecie niewielu jest lepszych od niego młodzieżowców! 21-latek zakończył miniony sezon PGE Ekstraligi na dwudziestym miejscu listy jej najskuteczniejszych zawodników, bijąc pod kątem statystyk choćby Frederika Lindgrena, braci Pawlickich czy Szymona Woźniaka.

Ten rok będzie dla niego najbardziej kluczowym w całej karierze. Musi udowodnić, że zasługuje na pozostanie w najwyższej klasie rozgrywkowej po przejściu w wiek seniora, które czeka go już w 2023 roku. Choć w Lublinie nie mają co do tego większych wątpliwości i już szykują dla niego miejsce w składzie zajmowane póki co przez legendarnego Jarosława Hampela, to na 21-latka i tak spadnie spora presja. Tym bardziej, że jego drużyna będzie musiała radzić sobie bez swego dotychczasowego kapitana - Grigorija Łaguty. Po tym jak Rosjanin nie potępił inwazji putinowskich wojsk na Ukrainę, prezes Jakub Kępa nie widzi dla niego miejsca w zespole.

Wiktor Lampart nie boi się wyzwań

Przełom w prywatnym życiu nie powinien zmącić przedsezonowego spokoju u polskiego zawodnika. Wcześniej takie "kamienie milowe" dodawały mu wręcz pewności siebie. Po słabym sezonie 2020 wydawało się, że może rozmienić swój talent na drobne, a taka opinia była jeszcze bardziej potęgowana przez fakt, iż przed kolejnymi rozgrywkami na świat przyszedł jego pierwszy syn. Gwiazdor utarł jednak nosa sceptykom i osiągnął najwyższą formę w całej dotychczasowej karierze.

Bożena Cisło i Wiktor Lampart to jedna z najbardziej rozpoznawalnych par żużlowego środowiska. Swoją popularność zawdzięczają prowadzonemu wspólnie kanałowi na YouTube, na którym poruszają tematykę sportowych motocykli. Żużlowiec zaraził swoją partnerkę miłością do nich. Pierwsze kilometry przemierzane na jednośladzie sprawiały jej co prawda ogromne trudności, ale szybko nabrała wprawy i dziś zawstydza umiejętnościami niejednego faceta! Ona zresztą też "zaraziła czymś" swojego męża. To właśnie pod jej wpływem Wiktor Lampart został wegetarianinem!