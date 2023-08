Młody Brytyjczyk pod ostrzałem. Zrobił to celowo?

Rowe meczu z Unią Tarnów nie będzie dobrze wspominał. 21-letni zawodnik jeździł bardzo chaotycznie, nerwowo, w szarpany sposób. W jednym z biegów tak mocno blokował szybszego od siebie Pawła Miesiąca, że doprowadził do poważnego upadku rywala. Przez moment można było odnieść wrażenie, że nawet kopnął przeciwnika. Postawa Rowe'a spotkała się z wielką krytyką części środowiska. Pisano o czerwonej kartce (dostał tylko żółtą). Jeszcze dalej szli inni, którzy twierdzili że Rowe doskonale wiedział, co robi i do tak groźnej sytuacji doprowadził w pełni świadomie.