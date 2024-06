Młoda gwiazdka dostała szlaban na transfer. Wszystko przez to

Pollestad rozmawiał z gdańskim klubem już przed sezonem 2024, ale ostatecznie Wybrzeże zdecydowało się zaufać na pozycji U24 Tomowi Brennanowi. Ten ruch raczej się opłacił, bo Brytyjczyk jest jednym z największych pozytywów w zespole prowadzonym przez menedżera Eryka Jóźwiaka. Według naszych informacji temat Pollestada w Gdańsku ostatnio wrócił, ale tym razem ebut.pl Stal Gorzów chce zatrzymać żużlowca u siebie. Wypożyczenie zostało przesunięte. Klub najpierw czeka na powrót do pełni zdrowia Oskara Fajfera. Polak przez kilka dni musi odpocząć od jazdy.



Zgoda na wypożyczenie Norwega będzie najwcześniej w przyszłym tygodniu. Jest to nieciekawa informacja dla Wybrzeża, które rozważało sprowadzenie Pollestada już przed arcyważnym niedzielnym meczem z Arged Malesą Ostrów (początek o godzinie 14:00). Wygrana da drużynie z Gdańska pozytywnego kopa na dalszą walkę o utrzymanie, a porażka może być gwoździem do trumny. Wtedy spadek do Krajowej Ligi Żużlowej byłby właściwie o krok.



