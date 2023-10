Młoda gwiazda znów jeździ. Był gościem na własnym torze

Na skutek braku awansu Polonii do PGE Ekstraligi, Wiktor Przyjemski był niejako zmuszony do zmiany barw klubowych. 18-letnia rewelacja tegorocznych rozgrywek 1. Ligi w przyszłym sezonie pojedzie w Platinum Motorze Lublin, który wygrał licytację o Przyjemskiego. Pytanie, jak długo Motor będzie mógł cieszyć się z obecności tego zawodnika. Przyjemski w wywiadach nie ukrywa, że chciałby wrócić do Polonii najwcześniej jak to możliwe, bo to tam jest jego dom, tam czuje się najlepiej. Na razie jednak czeka go inne wyzwanie.