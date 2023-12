Młoda gwiazda zachwyciła kibiców. Co za życzenia!

- Ale petarda. Muszę ci przyznać, że mega to wymyśliłeś . Wszyscy składają życzenia w klasyczny i już trochę powtarzalny sposób, a tutaj mamy naprawdę ciekawą metodę - napisał jeden z kibiców pod postem Francisa Gustsa. - Jak ci nie jest zimno?! Widać, że macie tam niską temperaturę. Francis, uważaj na siebie. Ale pomysł świetny, brawo - dodała inna fanka. 20-letni żużlowiec postanowił w bardzo nietypowy sposób złożyć kibicom życzenia.

Żużlowcy w ostatnich dniach prześcigają się w formach składania fanom świątecznych życzeń. Większość z nich oczywiście robi to w zwykły, tradycyjny i dobrze znany sposób. Niektórzy przy okazji ogłaszają jakieś inne rzeczy: zaręczyny, ciążę partnerki czy nowe kontrakty. Generalnie jednak ich filmy są raczej bardzo podobne, więc tym bardziej warto pochwalić to, co zrobił utalentowany łotewski zawodnik.