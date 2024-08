Młoda gwiazda wróci tylko pod tym warunkiem. Menedżer mówi wprost

Wciąż nie wiemy, gdzie w sezonie 2025 będzie jeździł Wiktor Przyjemski. Opcji jest kilka. W PGE Ekstralidze chcą go Falubaz Zielona Góra, Apator Toruń, Stal Gorzów, a niewykluczone jest nawet pozostanie w Lublinie, co jeszcze do niedawna wydawało się nierealne . Oczywiście jest też jego macierzysta Polonia Bydgoszcz, która liczy na powrót Przyjemskiego po awansie, będącym mocno realną opcją. Niektórzy mogliby pomyśleć, że Wiktor znów będzie bawił się z rywalami w biegach juniorskich, ale nic bardziej mylnego.

- Interesuje nas tylko pozycja seniorska - napisał w mediach społecznościowych Marek Ziębicki, menedżer zawodnika. Pytanie, co dokładnie miał na myśli. Polonia przewiduje dla Przyjemskiego rolę U24, ale przecież to też pozycja seniorska, teoretycznie gwarantująca minimum cztery starty w meczu, a nie trzy, tak jak to ma miejsce w przypadku juniorów. Wiktor dojrzał już do tego, by wcześniej niż inni podejść do dużego wyzwania.