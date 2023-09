Młoda gwiazda to przyznaje. "Zdarzają się konflikty"

- Wiadomo, że jak to po porażkach, humory są gorsze u wszystkich w drużynie. Wesołych rozmów nie ma, zwłaszcza, jak to tak długo trwa. Staramy się otrzepać i być rodziną. Są wzloty i upadki. Różne sytuacje mogli kibice obserwować, ale to nie jest tak do końca, jak to wygląda. Na stadionie są nerwy, zwłaszcza w parku maszyn. Każdy chce dobrze, a zdarzają się konflikty. Nam się to zdarzyło parę razy. Staramy się z tego wspólnie wychodzić. Wiem, gdzie był problem, zauważyliśmy to. Odbyliśmy wspólną rozmowę, ze wszystkimi w zespole. Nie przeszliśmy obok tego obojętnie. Musimy wygrywać, a do tego trzeba wspólnie działać - tłumaczył młody zawodnik w Magazynie PGE Ekstraligi na antenie Eleven Sports.