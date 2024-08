Młoda gwiazda musi zmienić podejście. Znów te same zarzuty

23-letni Czech startuje w tym roku w cyklu Grand Prix i choć jest tam raczej jednym z, to na razie nikt nie robi tragedii z jego mało zadowalających wyników, bo w takiej stawce Kvech na żadne cuda na pewno nie liczyl. Miejmy jednak na uwadze, że w jego wieku Woffinden miał już tytuł mistrza świata, Zmarzlik dwa medale (rok później złoto), a Bewley wygrywał turnieje. To nie jest tak, ze czasu ma się nieograniczoną ilość.

Kvech musi zainwestować, bo inaczej się nie da

Zawodnik od dłuższego czasu ma wyrzucane mało profesjonalne podejście do spraw organizacyjno-logistycznych. Często mówi się, że jego team złożony jest z ludzi, którzy po prostu są pod ręką i byli tani, a nie z zawodowców godnych uczestnika cyklu Grand Prix. Już trzy lata temu w Zielonej Górze zwracano uwagę na ten problem i ciągnie się to do teraz. Pytanie, czy sam Kvech rozumie istotę tej sprawy, bo co do tego można mieć pewne wątpliwości.