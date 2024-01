Młoda gwiazda igra z ogniem. Niczego się nie nauczył?

W grudniu 2022 roku w sobotni poranek doszły do Polski bardzo niepokojąco brzmiące wieści. Mówiło się o tym, że Keynan Rew zaliczył bardzo groźny upadek, po którym doznał złamania kręgosłupa. Oczywiście od razu skojarzenia były najgorsze z możliwych: Darcy Ward, Tomasz Gollob, Krzysztof Cegielski. Cała ta trójka musiała zakończyć żużlowe kariery po fatalnych upadkach. Wszyscy też do teraz borykają się z większymi lub mniejszymi problemami i wielce prawdopodobne, że pozostaną z nimi do końca życia. Ich obrażenia były zbyt poważne.