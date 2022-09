Mistrzowskie odrodzenie juniora! Da im złoto?

Noty dla zawodników Motoru Lublin:

Jarosław Hampel: 5 - zaczął świetnie, później miał gorszy moment, jednak trzy ostatnie starty to popis umiejętności żużlowca, który pozostaje w Lublinie na kolejny sezon. Hampel niby swoje lata już ma, ale wciąż potrafi ścigać się na najwyższym poziomie.

Mikkel Michelsen: 5+ - bardzo dobry mecz Duńczyka, a jeśli weźmiemy pod uwagę jego stan zdrowia, to wręcz fenomenalny. Właśnie za tę jazdę z bólem przy jego ocenie znalazł się plus.

Wiktor Lampart: 3 - przeciętny mecz zawodnika Motoru Lublin. Zrobił, co do niego należało w wyścigu młodzieżowców. Później zdołał przywieźć za plecami Holdera i Zielińskiego, którzy nie dosyć, że nie byli dziś najlepsi, to jeszcze byli bardziej skupieni na obronie przed atakami Maksyma Drabika. Nic szczególnego Lampart dziś nie pokazał.