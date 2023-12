Mistrzowie znów zagrali. Nikt nie dostał takich owacji

Jakub Błaszczykowski, poza graniem w piłkę nożną, od wielu lat angażuje się w różnego rodzaju akcje charytatywne. Byłemu reprezentantowi kraju nie są obojętne zwłaszcza chore dzieci, dla których zawsze znajduje czas na krótką pogawędkę czy na zrobienie wspólnego zdjęcia. Do 38-latka należy także fundacja "Ludzki Gest". - Kuba niczego nie robi po to, żeby ludzie o tym wiedzieli i żeby mówili, jaki jest dobry. Kiedy był młody, to zawsze powtarzał: Jak będę miał pieniądze, to będę pomagał - oznajmił Dawid Błaszczykowski na stronie ludzkigest.org.