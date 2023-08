Hampel w Częstochowie, przekraczając 4000 punktów w rozgrywkach DMP, przeszedł do historii. Dołączył do takich legend żużla jak Tomasz Gollob, Piotr Protasiewicz i Andrzej Huszcza. Na terenie Włókniarza 41-latek uzbierał 13 punktów z bonusem. Od dwumeczu z Apatorem przypomina siebie z najlepszych lat. Prezes Jakub Kępa może mieć jeszcze dylemat, czy przypadkiem nie zostawić Hampela na następny rok .

Hampel mówi o transferze

Obecny sezon jest dla byłego wicemistrza świata już czwartym z rzędu w barwach Motoru. Dorzucił cegiełkę do wszystkich medali, które lublinianie zdobyli w ostatnich latach. Kibice nie chcą jego odejścia, przygotowują nawet petycję, aby Hampel pozostał w Motorze. Po meczu w Częstochowie Anita Mazur z Eleven Sports zapytała go o plany na następny rok .

Motor już jest w finale?

Wygrana 54:36 praktycznie przesądza losy dwumeczu półfinałowego. Jakaś katastrofa musiałaby się stać, żeby Motor na własnym torze roztrwonił tak pokaźną zaliczkę. - Stres zawsze będzie, nieważne, jaka by to była różnica punktowa. Mecze u siebie mają to do siebie, że presja jest dużo większa. Doskonale wiemy, jak zawodnicy Włókniarza są zmotywowani i jak dobrze potrafią pojechać. Temat nie jest jeszcze zamknięty - skomentował zawodnik.



W zespole z Częstochowy na poważnie lublinianom zagrażał tylko Leon Madsen. Mikkel Michelsen nie wygrał indywidualnie żadnego wyścigu, niemrawo pojechali Maksym Drabik, Jakub Miśkowiak i juniorzy, a Kacper Woryna zakończył spotkanie z zerem na koncie.



- To jest dwumecz. Każdy mecz wyjazdowy jest arcytrudny, więc teraz będziemy powoli myśleć o spotkaniu domowym. Wciąż jest 15 biegów do odjechania, żeby znaleźć się w wielkim finale - zaznaczył Hampel.



Rewanż w Lublinie zaplanowano na 10 września.