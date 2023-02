Mistrzowi zaświeciły się oczy. Zabierze wszystko do domu

- Choć Gozo jest malutką wyspą, atrakcji i miejsc do odwiedzenia tutaj nigdy nie brakuje . Możesz być pewien, że każdy znajdzie tu coś dla siebie! Miłośnicy architektury, fascynaci historii, kochający dzikość przyrody, odpoczynek na plaży i sielskość, ale także lubujący się w malowniczych miasteczkach z klimatem. Jedyne, czego tu nie znajdziesz to szalonych imprez i głośnego życia nocnego, bo wyspa ta to istna sielanka, ostoja ciszy, spokoju, relaksu, sielskość i anielskość - czytamy na stronie rudeiczarne.pl.

Przyprawy zachwyciły Bartosza Zmarzlika

Żużlowcom podobało się tam na tyle, że niektórzy z nich już planują sobie wakacje właśnie w tym miejscu. Największą popularnością cieszył się jeden ze specyficznie wyglądających bazarków. Na zakupach zaszalał podobno Bartosz Zmarzlik, który przywiezie do polski mnóstwo przypraw. Zanim ekipa wróciła do hotelu, czekała na nią nie lada gratka, a mianowicie obiad nad brzegiem morza. - To była pizza z ziemniakami. Czekając na to, kosztowaliśmy pyszne oliwki, kapary i sery. Wszyscy byli zachwyceni - mówi medialna opiekunka kadry, Natalia Pietrucha, na łamach polskizuzel.pl