Mistrzowi świata czarny kot przebiegł drogę

Woffinden od początku tego roku nie przekonuje swoją jazdą, a poprzedni weekend był w jego wykonaniu wręcz fatalny. W sobotę słabo spisał się podczas inauguracyjnej rundy Grand Prix w chorwackim Gorican, gdzie zajął 13. miejsce z pięcioma punktami na koncie, a w niedzielę zawiódł na całej linii w Częstochowie, gdzie w barwach Betard Sparty Wrocław w czterech startach zdobył 2 punkty i bonus.

Okazuje się, że dwa słabe występy były tylko wierzchołkiem góry pecha i nieszczęść, które spotkały Woffindena. Problemy zaczęły się już w drodze do Chorwacji. - To był weekend do zapomnienia - powiedział Woffinden na antenie Eleven Sports. - Jechaliśmy do Gorican, van zepsuł się w Pradze. Zabrałem się z Danielem Bewley’em, dotarliśmy do granicy - okazało się, że zostawiłem paszport w domu - mówił zawodnik w rozmowie z Joanną Cedrych.

Dziura w motocyklu Woffindena

- Zostawili mnie w Słowenii, zabraliśmy paszport, przyjechali moi przyjaciele. Jedziemy na przejście graniczne i okazuje się, że nie mamy jeszcze jakichś dokumentów, więc nas zawracają - relacjonował Woffinden. - Później mamy złe Grand Prix, zły dzień w Częstochowie, gdzie osłona na zgięciu tłumika odpadła i zostawiła dziurę - nigdy nie widziałem czegoś takiego w całej mojej karierze - opowiadał żużlowiec.

Jakby tego było mało, po zawodach kolejne nieszczęścia spotkały go poza torem. - Odłączałem kabel do ładowania z mojego telefonu - końcówka kabla złamała się i została w porcie. Później chłopacy wracali do domu z Częstochowy i mieli wypadek vanem - mówił Tai Woffinden. Aż trudno uwierzyć w to, że aż tyle rzeczy poszło tak źle w tak krótkim czasie.

Okazuje się, że kibice będą mieli możliwość podejrzenia kuchni tych wydarzeń. - Więc był to weekend pełen zdarzeń. Będzie on w przyszłotygodniowym vlogu, więc sprawdzajcie go na YouTubie. To będzie interesujący seans - podsumował żużlowiec Betard Sparty Wrocław.