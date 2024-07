Mistrzostwa świata wracają do Polski! Miliony złotych w tle

Interia już wcześniej informowała, że wielce prawdopodobny jest fakt powrotu Speedway of Nations do Polski, a konkretnie do Torunia. Wszystko przez zawirowania z rundami cyklu Grand Prix. Od przyszłego sezonu w Polsce będą organizowane trzy rundy cyklu, a nie cztery jak choćby w bieżącym roku.

Żużel. Speedway of Nations odbędzie się w Toruniu. Blisko 2,5 mln na stole

W przyszłym roku Toruń straci rundę cyklu Grand Prix. Torunianie nie pozostaną jednak bez wielkiej imprezy, bo w ramach rekompensaty otrzymali możliwość zorganizowania Speedway of Nations i z tej możliwości skorzystają. Za organizację rundy Speedway of Nations KS Apator Toruń zapłaci ok. 450 tysięcy euro, czyli prawie 2 miliony złotych. Organizacja Grand Prix jest nieco droższa. Reklama

Za SoN zapłaci klub, KS Apator Toruń. Miasto ogłosi konkurs na organizowanie imprez sportowych i zwróci Apatorowi pieniądze. Wybrano ten wariant transakcji, bo klub będzie mógł odliczyć sobie podatek VAT, a dotychczas finansujące imprezy światowe miasto nie ma takiej możliwości.

Speedway of Nations w przyszłym roku ma odbyć się pod koniec sezonu, w końcówce września.

Żużel. Gorzów straci prawa do Grand Prix

W tym roku polskie rundy Grand Prix miały miejsce w Warszawie oraz Gorzowie Wielkopolskim, a jeszcze zostaną rozegrane we Wrocławiu oraz Toruniu. Jak już wcześniej wspominaliśmy, z przyszłorocznego kalendarza wyleci toruńska runda, ale Toruń otrzyma SoN. Co czeka nas w kolejnych latach? W Warszawie oglądać będziemy najlepszych żużlowców świata w latach 2025 - 2027, we Wrocławiu co najmniej do 2026 roku.

Od 2026 roku na mapę żużlowego Grand Prix ma wrócić Toruń z czteroletnim kontraktem, zatem żużlowe święto odbywać się tam będzie w latach 2026 - 2029. Ten kontrakt jest jeszcze negocjowany i może obejmować pięć kolejnych lat, czyli kończyć się w 2030 roku. Reklama

Żużel. Finałowa runda Grand Prix 2025 we Wrocławiu?

Tradycją było zakończenie cyklu Grand Prix w Toruniu. Pod nieobecność Torunia w kalendarzu Grand Prix 2025, wielkie szanse na zorganizowanie finałowej rundy cyklu GP ma Wrocław.

Przypomnijmy, że Speedway of Nations do tej pory rozgrywano w Polsce dwukrotnie (Wrocław oraz Lublin), dwukrotnie w Wielkiej Brytanii (oba w Manchesterze), raz w Rosji (Togliatti) oraz raz w Danii (Vojens).

Biało-czerwone trybuny toruńskiej Motoareny. / Łukasz Trzeszczkowski / Zdjęcia Łukasz Trzeszczkowski

Piotr Baron (menadżer) i Adam Krużyński (działacz) głowią się nad programem meczowym. / Paweł Wilczyński / Zdjęcia Paweł Wilczyński