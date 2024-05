Mistrzostwa świata w Polsce! Jest jeden warunek

Toruń to od lat tradycyjna arena finału Grand Prix. Imprezy na Motoarenie gromadzą wielką publiczność i dostarczają wielu emocji. Jednak umowa na organizację GP pomiędzy Toruniem i Discovery, promotorem cyklu, wygasa w tym roku. Grand Prix Final 2024 nie musi być jednak ostatnią imprezą, jaką zobaczymy w Toruniu.

Nowa umowa miałaby opiewać na 1,650 miliona euro

Słony rachunek, to nie wszystko

Podwyżka opłaty licencyjnej jest oczywiście dużym problemem dla Torunia. Nie wiadomo, jak to wszystko się potoczy. Zwłaszcza że rachunek na 550 tysięcy euro rocznie przez 3 lata, to nie wszystko. Dochodzi coś jeszcze. I to jest warunek konieczny. Bez tego Toruń może zapomnieć o licencji.