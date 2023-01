Mistrzostwa świata na 40-stkę? To się może udać

Janusz Kołodziej to jeden z najlepszych polskich żużlowców od lat. Na arenie krajowej trudno byłoby zliczyć wszystkie zdobyte przez niego tytuły. Gorzej na tej międzynarodowej, gdzie lider Fogo Unii Leszno nie może czuć się do końca spełnionym. Po mimo, że 40-stka już zagląda mu między oczy, to w zbliżającym się sezonie ponownie stanie przed szansą zaatakowania cyklu Grand Prix.