Mistrzostwa Europy na Stadionie Śląskim. To będzie wielkie święto

Żużel. Finał SEC na Stadionie Śląskim w Chorzowie

W zawodach wystartuje aż siedmiu Polaków: Kacper Woryna, Piotr Pawlicki, Maciej Janowski, Patryk Dudek, Janusz Kołodziej, Bartłomiej Kowalski, a zawodnikiem rezerwowym będzie Robert Chmiel. W Chorzowie rozstrzygnie się walka o tytuł Mistrza Europy, o dwa pozostałe medale, a także o pozostanie w cyklu na kolejny rok. Udział w SEC 2025 zapewni sobie czołowa piątka. Nie można nie wspomnieć o tym, że zwycięzca cyklu zagwarantuje sobie stałe miejsce w elitarnym cyklu Speedway Grand Prix 2025. Jest o co rywalizować.



Trzy wcześniejsze rundy odbyły się na torach w Debreczynie, Grudziądzu i Güstrow. Na dobrej drodze do powtórzenia sukcesu sprzed siedmiu lat jest Łotysz Andrzej Lebiediew, który ma sześć punktów przewagi nad Leonem Madsenem oraz Kacprem Woryną. W grze o wszystko liczy się jeszcze Piotr Pawlicki (traci do Mistrza Europy z 2017 roku siedem punktów). Z tego grona złota w swoich karierach nie zdobyli tylko Polacy.



Ogólnie to na Tytuł Indywidualnego Mistrza Europy czekamy od 2010 roku, kiedy triumfował Sebastian Ułamek. Przed nim złoto zdobywali Marian Kaiser (1960), Zbigniew Podlecki (1964), Andrzej Wyglenda (1967), Paweł Waloszek (1968 i 1972), Krzysztof Kasprzak (2003) oraz Krzysztof Jabłoński (2006). Z aktualnej stawki aż trzykrotnie cykl zwyciężał Michelsen, dwa padły łupem Madsena. Duńczycy wygrali pięć z ostatnich sześciu edycji. Dominacja.