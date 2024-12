Mistrzostwa Europy na legendarnym obiekcie, a to wszystko w Polsce. Kibice zacierają ręce

Wielka impreza wraca na legendarny obiekt?

Później w jakiś sposób rekompensowano to finałami Indywidualnych Mistrzostw Polski. Z racji czterech tytułów FOGO Unii z rzędu, czołówka polskich zawodników rywalizowała o najważniejsze krajowe trofeum właśnie na Stadionie im. Alfreda Smoczyka. Teraz nastały chude lata. Drużyna spadła z PGE Ekstraligi, a wielkie imprezy omijały obiekt szerokim łukiem.

To się może zmienić już w przyszłym roku. Wszystko za sprawą nowego dyrektora zarządzającego Sławomira Kryjoma. Pracuje on również dla One Sport, które organizuje m.in. Tauron SEC, czyli Indywidualne Mistrzostwa Europy. Bardzo prawdopodobne, że jeden z turniejów odbędzie się właśnie w Lesznie. Tego akurat jeszcze nie było.