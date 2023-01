Mistrz zostaje w klubie. A to nie koniec wzmocnień

Greg Hancock już dwa lata pomaga Betard Sparcie Wrocław

Nieoficjalnie: Spartę wzmocni jeszcze Rafał Okoniewski

Nieoficjalnie mówi się o Rafale Okoniewskim, który ma za sobą bogatą karierę zawodniczą. W 1998 roku był bohaterem głośnego transferu z Polonii Piła do Pergo Gorzów. Został kupiony za 600 tysięcy złotych, co było wyrównaniem rekordu należącego do Tomasza Bajerskiego (transfer z Apatora do Pergo). W sumie Okoniewski na ligowych torach jeździł 25 lat. Zaczynał w Pile, a jego ostatnim klubem była Arged Malesa Ostrów. Okoniewski uchodził za mistrza momentu startowego. Jego tata Mariusz Okoniewski też był wybitnym fachowcem w tym względzie.