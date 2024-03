Mistrz zachwyca. Wystarczyły mu tylko dwa dni. Życzą mu tego miliona

Dla Nickiego Pedersena był to szok, kiedy zdał sobie sprawę, że to koniec jego 20-letniej przygody z PGE Ekstraligą. Stracił w ten sposób możliwość rywalizacji z najlepszymi, ale również zarobienia ogromnych pieniędzy, jakie gwarantują starty w najlepszej lidze świata. Duńczyk podpisał jednak ciekawy kontrakt z beniaminkiem 2. Ekstraligi, czyli Texom Stalą Rzeszów. 3-krotny mistrz świata ma być gwiazdą numer jeden całej ligi.

Byli pod wrażeniem. Nie mieli z nim żadnych szans

Pedersen odbył już pierwsze jednostki treningowe na torze w Rzeszowie. Duńczyk imponował prędkością, ale prawdziwy popis dał podczas treningu punktowanego z Unią Tarnów. W dwóch swoich wyścigach błyskawicznie wychodził spod taśmy i nie pozostawiał rywalom żadnych złudzeń. Był perfekcyjnie dopasowany od startu do mety do rzeszowskiej nawierzchni. Odniósł dwa pewne zwycięstwa i uznał, że gdyby liga startowała jutro, to on byłby już gotowy.