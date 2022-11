Mistrz wrócił w rodzinne strony. Żona zachwyca na plaży

Jeden z liderów wrocławian chciał jak najszybciej zapomnieć o tym wyniku, dlatego zaledwie kilka tygodni po ostatniej rundzie cyklu mistrzostw świata, wraz z rodziną spakował walizki i wyleciał do Australii. Wybór tego państwa nie jest przypadkowy. Po pierwsze, uznaje on go za swoją drugą ojczyznę, ponieważ to w kraju kangurów spędził wiele pięknych chwil w dzieciństwie. Po drugie, niebawem czeka go parę zawodów, w tym te najważniejsze z okazji 75-lecia czarnego sportu w Mildurze.