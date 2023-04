Mistrz wraca do domu. Takiego meczu jeszcze nie było

Nie ma co się oszukiwać, na starcie ebut.pl Stali z Platinum Motorem czeka chyba cały żużlowy kraj . O tym, że będziemy świadkami wielkiej historii wystarczy spojrzeć na awizowane zestawienia. W nich znajdziemy Bartosza Zmarzlika, który jeszcze nigdy w karierze nie rywalizował przeciwko macierzystemu klubowi. W Gorzowie jak na razie jednak nikt po nim nie płacze. Znakomita postawa liderów połączona z solidnymi występami Oskara Fajfera doprowadziła do tego, iż ekipa prowadzona przez Stanisława Chomskiego w tym roku przegrała tylko na wyjeździe z For Nature Solutions Apatorem . Lublinianie dodatkowo zaliczyli bardzo mało treningów ze względu na problemy z domowym torem. W piątkowy wieczór delikatnie pachnie więc niespodzianką.

Awizowane składy na mecz ebut.pl Stal Gorzów – Platinum Motor Lublin:

Kilka godzin wcześniej Fogo Unia będzie chciała pójść za ciosem i spróbuje u siebie pokonać For Nature Solutions Apatora. Leszczynianie niestety przystąpią do tego spotkania poważnie osłabieni, gdyż w ich składzie zabraknie jednego z liderów - Chrisa Holdera. Australijczyk zaliczył poważny wypadek parę dni temu w Grudziądzu i na motocyklu zobaczymy go najwcześniej za nieco ponad dwa miesiące. To oczywiście wielka szansa dla torunian, którzy nie zachwycają i są świeżo po sromotnej przegranej z Betard Spartą.