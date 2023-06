Mistrz uderza w Polaków. Mówi o fundamentalnych zmianach

Luke Becker drugi raz w tym sezonie będzie musiał pauzować, bo odniósł kontuzję z powodu torowego zachowania młodego rywala . W Żarnowicy staranował go Anton Karlsson, w niedzielę w Bydgoszczy wjechał w niego Olivier Buszkiewicz. Choć w tym drugim przypadku sędzia nie wykluczył teoretycznego winowajcy, to jednak było widać absolutny brak kontroli juniora Polonii, który z całym impetem huknął w Beckera. Wydaje się, że skutki tego zajścia mogły i tak być znacznie gorsze.

W swoich mediach społecznościowych Greg Hancock zwrócił się do działaczy, by bardziej przykładali się do nauki juniorów, bo niewyszkoleni zawodnicy powodują kontuzje u innych.

Po raz drugi w tym sezonie Luke Becker odnosi kontuzję z powodu zachowania młodego zawodnika. Apeluję do działaczy, by uczyć tych chłopaków fundamentalnych zasad kontroli nad motocyklem. Są pod wielką presją. Mam nadzieję, że z Beckerem wszystko będzie w porządku

To problem od lat. Jeżdżą, bo muszą

Polscy juniorzy to bardzo ciekawy, ale i skomplikowany temat. W zasadzie często w naszych ligach widzimy jasny podział na tych, którzy jeżdżą bo są dobrzy i na tych, którzy jeżdżą bo regulamin każe. Od lat trwają spory o to, czy nie byłoby lepszym rozwiązaniem dopuszczenie do startu młodzieżowca z innego kraju, który mógłby zdecydowanie podnieść poziom danej ligi. Nie ma sensu pastwić się nad konkretnymi nazwiskami, ale co najmniej kilku jeżdżących w lidze juniorów prezentuje poziom katastrofalny.