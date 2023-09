Mistrz szokuje. „Nie powinno mnie tu być”. Ekspert pyta, kto go dopuścił?

Szczerość Woffindena wprawiła ich w osłupienie

Nic dziwnego, że te słowa dały ekspertom do myślenia. W końcu gwiazdor dał do zrozumienia, że nie jest w pełni sprawny, że w zasadzie dalej powinien się rehabilitować, a nie wsiadać na motocykl. W żużlu mieliśmy już jednak wiele takich sytuacji, że zawodnicy powinni się byli leczyć, ale walczyli, często z powodzeniem, o punkty na torze. Pamiętamy, jak Jason Doyle odrzucał w Grand Prix kule i walczył o złoto. A Kenneth Bjerre jechał ze złamaną nogą.

Pytanie Cegielskiego o zgodę lekarza zasadne, ale ...

Jeśli chodzi o Woffindena, to kilka tygodni temu zawodnik pokazywał w mediach społecznościowych połamaną dłoń. Kości palców były zespolone blachami. Już wtedy, kiedy pojawił się w awizowanym składzie na mecz z Motorem, mówiło się, że do ostatniej chwili nie będzie wiadomo, czy Anglik na pewno pojedzie w najważniejszym spotkaniu tego sezonu.

Pytanie Cegielskiego o zgodę lekarza wydawało się z jednej strony bardzo zasadne. Z drugiej od początku było wiadomo, że ani klub, ani Woffinden nie zaryzykują. Anglik sprowokował przed kamerą, bo jak zauważył Cegielski: - On tak lubi. Gdyby jednak na próbie toru coś nie wyszło, gdyby okazało się, że trzy palce nie wystarczą, to Woffinden na pewno by nie pojechał w meczu.