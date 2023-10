Mistrz świata zrugał polskie gwiazdeczki. Padły naprawdę mocne słowa

Nicki Pedersen i Piotr lub Przemysław Pawlicki w jednej szatni to przepis na katastrofę. W ułamku sekundy wybuchnąć może bomba, która w przeszłości wybuchała już niejednokrotnie. - Pamiętam, że zawsze było sporo kłótni i krzyków w parku maszyn. Na pewno ciekawie się na to patrzyło - powiedział przed kamerami Canal+ Mikkel Michelsen, który z braćmi Pawlickimi i Pedersenem dzielił szatnię Unii Leszno w 2014 roku.

To nie jest brak szacunku do tych braci, ale uważam, że nie mają tego czegoś. Nie mają w sobie empatii. Niektórzy tego po prostu nie mają, nie zostali tego nauczeni w domu. Nie mam na ich temat do powiedzenia niczego złego, ani dobrego. Jutro mogę jeździć z nimi w drużynie. Nie ma problemu. Ale tak się już sprawy mają

Odniósł dramatyczną kontuzję

Razem zdobyli mistrzostwo Polski

- Radość, jaką Adam wprowadził do drużyny była niezła. Wspólnie sporo osiągnęliśmy. On to zbudował i pracował we właściwym kierunku - mówi w serialu Nicki Pedersen.