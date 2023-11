Mistrz świata zrównał z ziemią polskie gwiazdy. Mocne słowa Duńczyka

Nicki Pedersen po poważnej kontuzji złamania miednicy był gotowy do uprawiania sportu żużlowego już od początku 2023 roku. Na tan sezon pozostał w nieco przemeblowanym zespole GKM-u Grudziądz.

Nie chciał być kapitanem

Początkowo Duńczyk nie chciał zostać kapitanem, mocno się wahał, ale ostatecznie zgodził się przewodzić drużynie, jednocześnie wrzucając kamień do ogrodu polskich gwiazd, Przemysława Pawlickiego oraz Krzysztofa Kasprzaka.

- My wybieraliśmy (kapitana - dop. red.). On chyba nie za bardzo chciał - mówił przed kamerami Canal+ Gleb Czugunow.

- Będziesz wielkim szefem. Jeśli nie będziesz szefem, to już spadliśmy z ligi - wtórował Czugunowowi drugi z liderów, Max Fricke.

- Nie mam problemu żeby zostać kapitanem tego zespołu. Nie chcę zostać szefem tam, gdzie nikt nie chce słuchać. Chętnie pomogę tej drużynie, bo to dobry zespół. Wszyscy chcemy żeby to działało. Z Kasprzakiem i Przemkiem (Pawlickim - dop. red.) to nie miało sensu - odparł kolegom z drużyny Nicki Pedersen.