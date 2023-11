Mistrz świata zostaje na pokładzie! Niespotykane ogłoszenie kontraktu [ZDJĘCIE]

Częstochowianie po porażce w meczu o brązowy medal PGE Ekstraligi zaczęli się zbroić na kolejny sezon. Receptą na sukces drużyny Michała Świącika ma być zatrzymanie trzonu zespołu. Z formacji seniorskiej Włókniarza dojdzie tylko do jednej zmiany. Jakuba Miśkowiaka, który odchodzi do Ebut.pl Stali Gorzów zastąpi Mads Hansen, który pod Jasną Górę przybędzie znad morza. W zeszłym sezonie Duńczyk reprezentował Zdunek Wybrzeże Gdańsk.

Jego twarzy zobaczy całe miasto

Kluby prześcigają się w pomysłach

Co sezon kluby żużlowe prześcigają się w pomysłach na prezentację swoich zawodników. W tym roku Jaimon Lidsey oraz Jason Doyle odegrali scenkę, jakoby pomylili samoloty i zamiast kierować się do Grudziądza, skierowali się do Wielkiej Brytanii. W porę jednak się we wszystkim połapali i wyskoczyli z samolotu. To był sposób prezentacji nowych gwiazd GKM-u.