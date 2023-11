Mistrz świata wyszedł na swoje. Ten transfer to strzał w dziesiątkę

Bartosz Zmarzlik dzisiaj może mieć wielką satysfakcję, bo nikt nie może podważać słuszności jego transferu do Motor Lublin. Okazuje się, że mistrz świata nie dość, że nie obniżył lotów, to jeszcze poprawił swoje osiągnięcia. Tak doskonałego sezonu 2023 będzie mu ciężko powtórzyć.

Zmarzlik wziął wszystko, co się dało

Po pierwsze Bartosz obronił tytuł mistrza świata, czyli skopiował swój wyczyn z sezonu 2022, który wydawał się być dla niego niemalże idealny. Zrobił to w przekonywującym stylu. Co prawda o złocie decydowała ostatnia runda w Toruniu, ale był to efekt wyłącznie dyskwalifikacji z Vojens. Nikt jednak nie miał wątpliwości, że to Polak był najlepszy w tym roku.