Mistrz świata wysłał SMS-a do polskiego klubu. Hit transferowy coraz bliżej

Nicki Pedersen chce rozmawiać o kontrakcie z INNPRO ROW-em Rybnik. 3-krotny mistrz świata wysłał już nawet swoją ofertę. Część ekspertów jest zdania, że to byłby świetny strzał, bo choć Pedersen ma 47 lat, to na twardym, wymuskanym torze może być on prawdziwą lokomotywą. Nie wiadomo jeszcze, co prezes beniaminka PGE Ekstraligi zrobi z propozycją Pedersena. Od poniedziałku mocno prześwietla on rynek, a z klubem łączeni są kolejni żużlowcy.