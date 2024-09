Mistrz świata wypowiedział umowę. Szykuje się sensacyjny transfer

Tai Woffinden wypowiedział umowę najmu warsztatu w Lesznie i przenosi bazę do Rzeszowa. Wraz z tym ruchem pojawiły się informacje, że 3-krotny mistrz świata będzie jeździł w Texom Stali. Zresztą Andrzej Rusko, wieloletni prezes Taia mówił ostatnio, że ten będzie się chciał odbudować w pierwszej lidze. Prezes klubu z Rzeszowa zaprzecza, ale to samo robił, kiedy pojawiały się informacje o Rew i Przedpełskim, których teraz ma w kadrze. Jeśli Woffinden trafi do Stali, to będzie to sensacja, bo Falubaz podpisał z nim umowę. Choć ostatnio pojawiły się spekulacje, czy faktycznie zostanie ona skonsumowana.