Mistrz świata wypalił! Będzie bomba transferowa?

Choć chrapkę ma na niego praktycznie każdy zespół w Polsce, to jednak Mateusz Cierniak nie ruszy się z Lublina, a w przyszłym roku ponownie będzie reprezentować barwy Motoru, choć gdyby poprzestał na pierwszym członie swojej wypowiedzi, kibice z Lublina mieliby się o co martwić. - Jeszcze nie jest wszystko sfinalizowane, ale mogę powiedzieć, że tak - zostaję na kolejny sezon - powiedział nam Mateusz Cierniak.

Zdobyli mistrzostwo Polski. To składowe całego sezonu

Choć w finale PGE Ekstraligi Motor miał ułatwione zadanie, bo Sparta przystąpiła do dwumeczu osłabiona, to złote medale są składową całego sezonu.

- Obroniliśmy mistrza Polski. Myślę, że dokonaliśmy tego w bardzo dobrym stylu, patrząc na cały sezon. Pomimo, że wrocławianie nie byli w optymalnym składzie podczas dwumeczu finałowego, to jednak na złoty medal składa się cały sezon. Tak trzeba do tego podchodzić. Takie zakończenie smakuje naprawdę dobrze. Sport byłby nudny, gdyby się ciągle wygrywało. W naszym wykonaniu były lepsze i gorsze momenty, ale podsumowując to był dobry sezon. Nawet jak któryś z kolegów był kontuzjowany, to byliśmy w stanie się uzupełnia - skomentował Cierniak.