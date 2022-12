Mistrz świata wygra z Igą Świątek? Już ruszyli mu na pomoc

Zmarzlik czy Świątek? Kto najlepszym polskim sportowcem?

Przed nami 88. Plebiscyt na Najlepszego Sportowca Polski 2022 roku. Bartosz Zmarzlik dzięki dobrym wynikom w poprzednich latach zbudował swoją silną pozycję w polskim sporcie i rozpoznawalność nawet spoza grona żużlowych kibiców. Mistrz świata w 2019 roku sensacyjnie pokonał samego Roberta Lewandowskiego. Wówczas sam przeżył wielki szok. Gdy przemawiał do wszystkich już jako zwycięzca, do najlepszego polskiego piłkarza zwracał się "per pan". Urzekł wszystkich swoją skromnością.