Mistrz świata wraca na stare śmieci. Co na to kibice?

Król wraca do Gorzowa. Jak zareagują kibice?

Zmarzlik może więc liczyć znów na wsparcie gorzowskich kibiców, a sam pewnie będzie chciał pokazać się z dobrej strony i udowodnić, że to on jest królem Gorzowa. Mistrz świata jest faworytem zawodów, choć kilku zawodników na pewno jest w stanie pokrzyżować mu szyki. Szczególnie Martin Vaculik, brązowy medalista mistrzostw świata z zeszłego roku, który przejął schedę po Zmarzliku i został kapitanem Stali.

Swoją drogą na razie nie ma szans na szybki powrót Bartosza do Stali. W ostatnim okienku transferowym przedłużył kontrakt z Motorem o dwa lata. Oznacza to, że przynajmniej do sezonu 2025 włącznie będzie reprezentował barwy lubelskiego klubu. Co będzie dalej? Czas pokaże.