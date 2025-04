Mistrz świata wraca do składu w najgorszym momencie. Może stracić pracę

Gleb Czugunow, mistrz świata par z Rosją (pięć lat temu dostał nasz paszport i jeździ jako Polak), ma ratować wynik INNPRO ROW-u w dwóch bardzo trudnych meczach. Już piątkowe spotkanie w Rybniku (start 18.00) z Pres Grupą Deweloperską Toruń będzie nie lada wyzwaniem, a co dopiero mówić o następnym. ROW czeka wyjazd do Lublina na mecz z mistrzem Polski Orlen Oil Motorem.

Dlaczego Czugunow miałby być lepszy od Drabika

Trudno zrozumieć, jak zawodnik, który przegrał rywalizację o skład o Maksymem Drabikiem (odsunięty po dwóch słabszych występach), teraz miałby się okazać od niego lepszy? - Jak mnie ktoś o to pyta, to cały czas powtarzam, że przegrał, bo ktoś musiał przegrać. Kogoś musiałem posadzić na ławce. Dlaczego miałby być lepszy? Choćby, dlatego że będzie się chciał pokazać - mówi nam trener ROW-u Piotr Żyto.

- Poza tym Gleb w sparingach niewiele ustępował najlepszym - przekonuje nas szkoleniowiec "Rekinów". - Miał trochę pecha. We Wrocławiu zaliczył dwa defekty. I to nie były takie, że on zjeżdżał z toru. On wjeżdżał w łuk na pierwszym miejscu i maszyna odmawiała mu posłuszeństwa.

Trener ROW-u Rybnik odsłania kulisy walki o skład

Tungate obronił się jazdą w dwóch pierwszych meczach. Gorzej poszło Drabikowi. Jego silniki po serwisie przestały ciągnąć ze startu. - Dlatego zadzwoniłem do Gleba , a on od razu powiedział, że jest gotowy na podjęcie walki - opowiada Żyto.

Czugunow rzucony na głęboką wodę. Odwrotu nie będzie

- Rzucamy go na głęboką wodę - dodaje trener ROW-u po chwili. - Przeciwników będzie miał trudnych, bo Toruń i Lublin to ścisły top. Jednak to nie jest tak, że on siedział na ławie, bo słaby i teraz nie ma szans. Mówimy o czołowym zawodniku pierwszej ligi w sezonie 2024. On był lepszy nawet od Pedersena.