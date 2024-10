Mistrz świata w ogniu krytyki. Prezes nie miał dla niego litości

- Po 13 latach Tai zasłużył na takie pożegnanie. Żałuję, że nie mógł być z drużyną, kiedy odbieraliśmy medale. Tai powiedział mi, że schodząc klasę niżej odbuduje się i wróci. To legenda klubu. Miał słabszy moment, ale to go nie przekreśla jako zawodnika. Drzwi dla niego są zawsze otwarte, pod warunkiem odpowiedniej klasy sportowej - mówił Andrzej Rusko w Magazynie PGE Ekstraligi na antenie Canal+ Sport.

Żużel. Andrzej Rusko bał się o zdrowie Woffindena

- Nie zawsze się zgadzałem z tym, co robi. Niektóre jego pomysły były ryzykowne. To taka dusza, że trudno go zatrzymać. Pamiętam, jak kąpał się w Odrze kiedy do nas przyszedł. Ta jego DJ-ka pod koniec to była jedna z bardziej bezpiecznych pasji, mniej mnie to stresowało. Uważam, że powinien się określić i powiedzieć, co jest dla niego najważniejsze. Nie można mieć trzech hobby. Jeśli chce być żużlowcem, to musi mieć absolutny priorytet - komentował Andrzej Rusko.