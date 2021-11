Mistrz świata uzupełnił kadrę Startu. Drużyna zostanie zaprezentowana kibicom

Holender w sezonie 2021 wywalczył złoty medal IMŚ w long tracku. W klasycznym speedway’u, przynajmniej na razie, nie odnosił zbyt wielkich sukcesów. Dość powiedzieć, że Holender nie miał jeszcze okazji zadebiutować w polskich ligach żużlowych. W 2022 roku, przynajmniej w teorii, Hummel ma szansę pokazać się polskim kibicom po raz pierwszy, bo wbrew temu, co mogło się wydawać, podpisał w Gnieźnie kontrakt z ustalonymi warunkami finansowymi, zatem od początku sezonu może startować w barwach czerwono-czarnych. Szanse na to są jednak mało realne.

Kontrakty ze Startem podpisali też Zbigniew Suchecki i Nick Agertoft. Polak w zeszłym sezonie miał okazję wystartować w barwach Startu w ostatnim meczu sezonu w Łodzi, dzięki czemu nie stracił licencji i nie musi jej teraz odnawiać. Suchecki również podpisał kontrakt z ustalonymi warunkami finansowymi, jednak podobnie jak w przypadku Romano Hummela, raczej nie należy się spodziewać jego występu w czerwono-czarnym kevlarze. Bardziej prawdopodobny jest scenariusz, w którym ci dwaj zawodnicy zostaną wypożyczeni do innych klubów.

W ostatni dzień okienka poinformowano też o umowie Startu z Nickiem Agertoftem. Duńczyk podpisał w Gnieźnie w 2019 roku trzyletni kontrakt i przyszły sezon będzie ostatnim, w którym ta umowa obowiązuje. W przeciwieństwie do pozostałych zawodników przedstawionych w niedzielny wieczór, kontrakt Duńczyka to tzw. kontrakt warszawski, więc przed ewentualnym debiutem będzie jeszcze musiał parafować aneks finansowy do podpisanej wcześniej umowy.

Prezentacja drużyny Startu Gniezno jeszcze w tym roku

Koniec okienka transferowego i konieczność parafowania kontraktów została przez działaczy Startu wykorzystana do zorganizowania prezentacji drużyny. Jak na razie, zespół został przedstawiony mecenasom i sponsorom. Jak przekazano nam w gnieźnieńskim klubie, planowana jest też prezentacja drużyny dla kibiców. Szczegóły nie są jeszcze znane. Wiadomo, że ma się ona odbyć jeszcze w tym roku, jednak na konkretne informacje, jak, np. termin i miejsce wydarzenia trzeba jeszcze zaczekać.