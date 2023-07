Mistrz świata starł się z kibicem! Komiczne sceny po meczu

Wielokrotnie pisaliśmy już, że Tai Woffinden to człowiek orkiestra. Brytyjczyk to nie tylko doskonały żużlowiec, ale także DJ oraz człowiek wielu innych talentów. Kolejną ze swoich licznych umiejętności zaprezentował w Lesznie.

Woffinden niczym gwiazda UFC

Brytyjczyk błyskawicznie powalił pseudo chuligana na ziemię, a następnie go przytrzymał do momentu, w którym nie zabrała go ochrona. Takie zachowanie Woffindena spotkało się z aplauzem fanów WTS-u i nic w tym dziwnego, bo zachowanie leszczyńskiego "kibica" było żenujące.