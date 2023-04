Mistrz świata stanie na nogi? Z jego pomocą może się udać

Tai Woffinden od pewnego czasu kojarzy się kibicom z rozmienianiem się na drobne. A to szykuje się do walki w klatce, a to staje za konsoletą i bawi się w DJ-a. Jednak poza wszystkim 3-krotny mistrz świata chce wrócić do topowej formy. A jego tuner Ashley Holloway robi, co w jego mocy, by mu w tym pomóc.