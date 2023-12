Mistrz świata sprowadzony na ziemię. To smutny obrazek

Bjerre vs Bellego. Kolega z Polonii go uprzedził

Kiedy stało się jasne, że dla znanych zawodników brakuje miejsca w I lidze, to niemal wszyscy zgłosili się do rozmów z przedstawicielami Grupa Azoty Unii Tarnów, która po wsparciu od sponsora tytularnego, miała w planach zbudowanie piekielnie silnego składu. To się udało. W koncepcję działaczy wpisywał się choćby Bjerre, który prowadził rozmowy na temat powrotu (jeździł w Tarnowie w latach 2015-2018), ale do Unii trafił David Bellego, czyli kolega Duńczyka z Abramczyk Polonii.



Według naszych nieoficjalnych informacji Francuz zgodził się na kwotę, na którą wcześniej nie chciał przystać Bjerre. Pozostałe kluby z najniższej klasy rozgrywkowej oferują znacznie mniejsze pieniądze. Duńczyk związał się z tarnowianami kontraktem warszawskim (umożliwiającym znalezienie klubu w każdym momencie) i czeka na rozwój sytuacji. Praktycznie co roku zawodnicy z kontraktami warszawskimi mają propozycje już na początku sezonu. Żużel to sport urazowy, kontuzje są na porządku dziennym.



Kto wie, czy pierwszoligowi prezesi nie zaoferują 39-latkowi kontraktu, jeśli ich zawodnicy doznają urazów. Pośpiech i podpisanie na siłę umowy w KLŻ, nie byłoby najlepszym posunięciem.