Mistrz świata rozbije bank. Rekordowe wydatki klubów na nowe kontrakty

Najwięcej kasy trafi do kieszeni 3-krotnego mistrza świata Bartosza Zmarzlika. W tym roku miał on kontrakt opiewający na 6 milionów złotych. Nowa umowa z Platinum Motorem Lublin na 2024 będzie na pewno nie gorsza, a niewykluczone, że najlepszy żużlowiec na świecie dostanie delikatną podwyżkę. Szczegóły owiane są tajemnicą, ale prędzej czy później pójdzie jakiś przeciek, bo środowisko żużlowe jest dość rozplotkowane.

Na kontrakty wydadzą tyle, ile ma Lech Poznań w budżecie

Porównanie do piłki w sumie wypada tak sobie, ale pamiętajmy, że żużel nie jest sportem masowym, a mimo to może się pochwalić niesamowitym przyrostem, jak chodzi o pieniądze. Na początku XXI wieku Sparta Wrocław potrafiła zdominować ligę, mając 4,5 miliona. Teraz za tyle ciężko byłoby się utrzymać w 1 Lidze.

Motor i Sparta zbudują drużyny warte 20 milionów

W każdym razie Sparta i Motor to są te dwa kluby, które na przyszłoroczne kontrakty wyłożą najwięcej, bo około 20 milionów złotych. Nic dziwnego, bo to właśnie w tych drużynach jeżdżą największe gwiazdy. Motor ma trzech z czterech najlepszych zawodników Grand Prix. Prócz Zmarzlika ma drugiego Fredrika Lindgrena i czwartego Jacka Holdera. Gdy przychodzili dostali po 800 tysięcy złotych za podpis na rocznym kontrakcie i po 8 tysięcy za punkt. Zaliczyli świeny sezony 2023, więc przedłużenie umów na dotychczasowych warunkach jest wykluczone. To robi różnicę.