Mistrz świata przyjedzie do Krakowa. Wiemy ile skasuje za ten występ

Nicki Pedersen będzie gwiazdą turnieju w Krakowie

W turnieju planowanym na 1 kwietnia ma wystąpić Nicki Pedersen. 3-krotny mistrz świata z Danii, trener reprezentacji tego kraju, to gwiazda światowego formatu i zawodnik, jakiego w Krakowie nie ogląda się na co dzień. To on ma być magnesem dla spragnionych żużla kibiców.

Polskich gwiazd nie będzie

Z tego znany jest Pedersen

W każdym razie już sam udział Pedersena to nie lada gratka. Mówimy w końcu o multimedaliście i bardzo wyrazistej postaci. O zachowaniu Pedersena w trakcie zawodów napisano tomy. Normalnie jest, do rany przyłóż, ale wściekły po porażce jest zdolny do wszystkiego. Przeklina i rzuca, czym popadnie, mechanicy nie mają z nim lekko. W swoich najlepszych latach Pedersen był na torze zdolny do wszystkiego. Nie miał litości dla rywali. Jeśli zawodnik jechał po jego lewej stronie, to wiedział, że nie ma co ryzykować ataku, bo Nicki go nie przepuści, tylko dociśnie do bandy.