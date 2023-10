Mistrz świata połamał żebra. Polski klub nie złamał danego słowa

Iversen: Doszło do drobnych złamań żeber

Chce być mistrzem świata, a z tym sobie nie radzi. Bolączka lidera - Czuję się dobrze, choć doszło do drobnych złamań żeber. Odczuwam jeszcze ból, ale zacząłem już lekkie ćwiczenia i ten uraz nie będzie stanowił żadnego problemu w przygotowaniach do kolejnego sezonu . Jak tylko ból minie, będę mógł trenować na pełnych obrotach - tłumaczy czternasty żużlowiec 1. Ligi Żużlowej 2023. Duńczyk kontuzją okupił zwycięstwo w zawodach "Farewell to Monmore". O wygranej dowiedział się... leżąc w szpitalu . - Sama sytuacja była niecodzienna, bo w finale zawodów jechałem na prowadzeniu, gdy w moje tylne koło uderzył Ryan Douglas. Nie było jak się ratować, w ułamku sekundy wylądowałem na bandzie - opowiada.

Nowy zawodnik Wybrzeża zaskoczył: Tor w Gdańsku nie należy do moich najbardziej ulubionych

Często żużlowcy po zmianie pracodawcy powtarzają, że zdecydowali się na transfer do konkretnego klubu, ponieważ lubią jeździć na domowym torze. W sezonie efekty są jednak różne. Iversen zdecydował się na szczerą wypowiedź. - Jeśli chodzi o tutejszy tor, może nie należy do moich najbardziej ulubionych, ale jestem przekonany, że po kilku treningach odkryję wszystkie jego tajemnice - stwierdza.

Polski klub rozstał się ze znanym trenerem. "Musimy od siebie odpocząć"



Prace nad odkrywaniem tych tajemnic Iversen miał rozpocząć już 9 października, czyli dzień po zawodach w Peterborough. Wypadek przekreślił jednak te plany. - Sprawił, że będę musiał poczekać do przyszłego roku. Chciałem potrenować i posprawdzać kilka rzeczy, bo przez najbliższe tygodnie będę na etapie selekcji dotychczasowego sprzętu. Trzeba podjąć decyzje, co sprzedajemy, co będzie przydatne, a w co należy zainwestować - wyjaśnia nowy zawodnik Wybrzeża.