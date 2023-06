Mistrz świata pokaże swoją drugą twarz. Co na to kibice?

Bawi się muzyką od wielu miesięcy

Tai Woffinden bawi się muzyką od wielu miesięcy i niejednokrotnie prezentował swoje umiejętności za konsoletą DJ-ską przed szerszą publicznością. Woffinden prowadzi swój kanał na YouTube, na którym publikuje swoje utwory i trzeba przyznać, że nie są one słabej klasy. Co więcej żużlowiec może spokojnie konkurować z najlepszymi w tej branży. Jego muzyki będzie można posłuchać na żywo podczas jednego z największych festiwali muzycznych w Polsce. Woffinden podczas Euforia Festival wystąpi głównego dnia imprezy, w sobotę 1 lipca. Na jego występ przewidziano ok. 40 minut, a mistrz świata rozpocznie swoje popisy ok. godziny 19:20.